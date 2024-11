Lange Haftstrafe nach Mord an Kiplagat

Wegen des Mordes am ugandischen Hindernisläufer Benjamin Kiplagat sind in Kenia zwei Männer zu Haftstrafen von 35 Jahren verurteilt worden. Nach einem neunmonatigen Prozess sah es ein Gericht in der Hauptstadt Nairobi als erwiesen an, dass der 30- und der 25-Jährige den Olympianeunten von 2008 im Dezember 2023 gemeinschaftlich erstochen haben.