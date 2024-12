Besondere Ehre für deutschen Olympia-Helden

Leo Neugebauer, deutscher Rekordhalter im Zehnkampf und Olympiazweiter von Paris, hat mit dem Bowerman Award 2024 die höchste Auszeichnung im US-Collegesport erhalten. Der 24-Jährige, der seit fünf Jahren an der University of Texas in Austin lebt und trainiert, schrieb damit Geschichte: Er ist der erste Europäer, ebenso wie der erste Deutsche, der diese Ehrung erhält.