Speer-Legende Wolfermann mit 78 Jahren gestorben

1972 hatte der Franke in einem legendären Duell mit Janis Lusis Olympia-Gold in München geholt.

1972 hatte der Franke in einem legendären Duell mit Janis Lusis Olympia-Gold in München geholt.

Speerwurf-Legende Klaus Wolfermann ist am Mittwoch im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies bestätigte seine Familie dem SID. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet. Der Franke Wolfermann hatte 1972 in München in einem legendären Duell mit dem hoch favorisierten Sowjet-Werfer Janis Lusis Olympia-Gold geholt. Er war einer der ganz großen Helden der damaligen Sommerspiele.

Verletzungsbedingt verpasste Wolfermann, der 1972 sowie 1973 Sportler des Jahres in Deutschland und 2011 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde, die Sommerspiele 1976 in Montreal und beendete wenig später seine Leichtathletik-Karriere. Danach versuchte sich Wolfermann kurzzeitig als Anschieber im Bobsport, schließlich engagierte er sich stark für soziale Projekte.