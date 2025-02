20,27 m: Ogunleye mit persönlicher Bestleistung zum DM-Titel

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und mit einer neuen persönlichen Bestleistung viel Selbstvertrauen für die Hallen-EM in zwei Wochen getankt. Die 26-Jährige von der MTG Mannheim stieß in Dortmund im ersten Versuch überragende 20,27 m und steigerte ihre bisherige Bestleistung von der Hallen-WM im Vorjahr um acht Zentimeter.

Ogunleye verteidigte damit ihren Titel erfolgreich und präsentierte sich vor der EM im niederländischen Apeldoorn (6. bis 9. März) in bestechender Form. „Ich bin mega dankbar dafür, heute PB gestoßen zu haben“, sagte Ogunleye in der ARD: „Diese Leichtigkeit will ich mitnehmen zu den Europameisterschaften. Das will ich nochmal abrufen. Das habe ich drauf.“ Ihre Freiluft-Bestmarke von 20,00 m hatte Ogunleye im vergangenen August bei ihrem überraschenden Olympiasieg von Paris aufgestellt.