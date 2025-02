Hallen-EM: Mihambo und Ogunleye führen deutsches Team an

Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye führen das deutsche Team für die Hallen-EM der Leichtathleten in Apeldoorn (6. bis 9. März) an. Insgesamt schickt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) 37 Athletinnen und Athleten zu den Titelkämpfen in die Niederlande.