Ogunleye auf Platz vier glücklich: "Etwas Wunderbares"

Der Sieg war weit enfernt, über einen Meter, doch diesmal freute sich Olympiasiegerin Yesimi Ogunleye einfach nur, dabei gewesen zu sein. "Sich in so einen hochkarätigen Wettkampf einzureihen und dann vorne mitzustoßen, ist etwas Wunderbares", sagte die Kugelstoßerin nach dem Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe. Mit 19,49 m hatte sie Platz vier belegt und freute sich über die Unterstützung in der Europahalle.