Diese Titellücke will Mihambo bald schließen

Weitspringerin Malaika Mihambo will bei der Hallen-EM in Apeldoorn (6. bis 9. März) in verbesserter Form eine seltene Lücke in ihrer Titelsammlung schließen. „Ich hoffe, dass ich die ganzen Learnings von heute mitnehmen und umsetzen kann“, sagte Mihambo, nachdem sie am Sonntag in Dortmund ihren achten nationalen Hallentitel in Serie geholt hatte. „Ich hoffe, in Apeldoorn noch weitere Sprünge hinzubekommen.“