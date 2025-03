Leichtathletik: Unfassbare Serie! Er ist seit über 11 Jahren ungeschlagen

Grant Holloway gewinnt bei der Hallen-WM in Nanjing über 60m Hürden Gold - und baut damit seine beeindruckende Serie weiter aus.

Das Gefühl des Verlierers kennt Grant Holloway schon gar nicht mehr. Auch am Samstag war das kein Thema, als der US-Amerikaner bei der Hallen-WM in Nanjing den Titel über 60 m Hürden holte.

Damit hat Holloway nun 88 Rennen in Folge gewonnen! Etwas, das es in der Leichtathletik noch nie gab und wohl auch so schnell nicht mehr geben wird.