Emotionaler Triumph: Bebendorf holt DM-Gold für todkranke Mutter

Hindernisläufer Karl Bebendorf triumphiert in seiner Heimatstadt Dresden, der Titel ist für seine Mutter.

Den deutschen Meistertitel widmet Hindernisläufer Karl Bebendorf seiner todkranken Mutter. "Sie liegt gerade in den letzten Tagen im Sterbebett mit Krebs. Ich hätte sie gern dabei gehabt", sagte der Lokalmatador nach seinem Triumph am Samstag der Sportschau: "Sie hat mich das ganze Leben begleitet. Das ist eine große Herzensangelegenheit, für sie hier in Dresden den Sieg zu holen."