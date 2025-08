Deutscher Speerwurf-Star sucht Form vor WM

Der Ex-Europameister ist in Dresden nicht zu schlagen, muss sich in Tokio für die ersehnte WM-Medaille aber deutlich steigern.

Speerwerfer Julian Weber ist sechs Wochen vor der Weltmeisterschaft in Tokio (13. bis 21. September) noch nicht in Medaillenform. Der ehemalige Europameister holte sich in Dresden zwar wie erwartet souverän den Titel, kam dabei aber nicht über 84,36 m hinaus. Für die ersehnte Medaille muss sich Weber bis zu den Titelkämpfen noch deutlich steigern.