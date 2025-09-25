Schock im Marathon: Stockholm-Siegerin Shewarge Alene (30) tot

SID 25.09.2025 • 18:57 Uhr Vor vier Monaten hatte Alene noch den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.

Die Marathon-Szene trauert um Shewarge Alene. Die Äthiopierin ist in ihrer Heimat im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Das teilten die Veranstalter des Stockholm-Marathons in den Sozialen Medien mit. Ende Mai hatte Alene in der schwedischen Hauptstadt noch gewonnen, es war der größte Erfolg ihrer Karriere.

