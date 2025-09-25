Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EUROPA LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Schock im Marathon: Stockholm-Siegerin Shewarge Alene (30) tot

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Marathonläuferin Alene im Alter von 30 Jahren verstorben

Vor vier Monaten hatte Alene noch den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.
Gewann im Mai den Stockholm-Marathon: Shewarge Alene
Gewann im Mai den Stockholm-Marathon: Shewarge Alene
© AFP/TT NEWS AGENCY/SID/FREDRIK PERSSON
SID
Vor vier Monaten hatte Alene noch den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.

Die Marathon-Szene trauert um Shewarge Alene. Die Äthiopierin ist in ihrer Heimat im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Das teilten die Veranstalter des Stockholm-Marathons in den Sozialen Medien mit. Ende Mai hatte Alene in der schwedischen Hauptstadt noch gewonnen, es war der größte Erfolg ihrer Karriere.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Shewarge Alene fühlte sich während einer Trainingseinheit unwohl und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihr Leben leider nicht mehr gerettet werden konnte“, hieß es in der Mitteilung der Organisatoren: „Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite