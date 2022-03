Gehen: Bronze bei der Team-WM im Oman

Die deutschen Geher haben bei den Team-Weltmeisterschaften in Maskat ihre erste Mannschafts-Medaille seit 23 Jahren gefeiert. Angeführt von Karl Junghannß (LC Thüringen), der über 35 km in der Hitze von Omans Hauptstadt in persönlicher Bestzeit von 2:37:52 Stunden Sechster wurde, belegte das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) den Bronzerang. Gold ging an Spanien vor China.