Doping-Bekämpfer Tygart: „Leichtathletik ist ein Vorbild“

Tygart, der maßgeblich an der Schließung des berüchtigten Laufstützpunktes „Nike Oregon Project“ in der Nähe des WM-Austragungsortes beteiligt war, ist mit seiner USADA selbst während der Titelkämpfe tätig geworden. Am Donnerstag war US-Zehnkämpfer Garrett Scantling, der als Jahresweltbester angetreten wäre, wegen eines Anti-Doping-Verstoßes von der USADA suspendiert worden.