Heß verpasst Dreisprung-Finale um vier Zentimeter

Dreispringer Max Heß (Chemnitz) hat bei seiner WM-Premiere das Finale knapp verpasst. Der 26 Jahre alte Ex-Europameister kam in Eugene in der Qualifikation auf 16,64 m und Platz 13 in der Endabrechung. Zur Teilnahme an der Medaillenentscheidung der besten Zwölf am Samstag fehlten ihm nur vier Zentimeter.