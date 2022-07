Kerley widmet 100-Meter-Gold seiner Tante

Mit seiner Geschichte wolle er ein Vorbild für andere sein, sagte Kerley. „Was mich motiviert, ist die Tatsache, dass ich von dort komme, wo ich herkomme, und dass ich auch in Zukunft Großes leisten will“, sagte der 27-Jährige, der vor seinen Landsleuten Marvin Bracy und Trayvon Bromell (beide 9,88) triumphierte: „Man will nicht in der gleichen Lage sein, in der man sich befand, als man jünger war.“