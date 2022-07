Leichtathletik-WM: Die Highlights der Nacht in Eugene

AUF ABWEGEN: Usain Bolt hätte nicht mehr über 100 m sprinten dürfen und stattdessen auf die 10.000 m ausweichen müssen? Zugegeben, der Vergleich ist etwas zugespitzt, doch ganz ähnlich muss sich Caster Semenya fühlen. Die Südafrikanerin war zweimal 800-m-Olympiasiegerin, ehe der Weltverband die "Testosteronregel" erließ. Demnach dürfen Läuferinnen mit sogenannten "Differences of Sex Development" (DSD) nur dann auf Strecken von 400 m bis Meile bei den Frauen starten, wenn sie ihren erhöhten Testosteronspiegel medikamentös limitieren. Semenya will dies nicht, kämpfte vergeblich gegen diese Regel und läuft zwangsweise 5000 m. Die kräftige Athletin ist dort völlig chancenlos, schied als Gesamt-28. der Vorläufe von Eugene aus. Semenya bleibt ein laufendes Mahnmal für ein ungelöstes Problem. "Ich sehe es als Geschenk an, hier zu sein", sagte sie in einem kurzen Statement am Veranstalter-Mikro. Nachfragen wies sie lächelnd ab.