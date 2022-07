Leichtathletik-WM: Die Highlights der Nacht in Eugene

HERZ STATT RÜCKEN: Mohumeds heikle Einlassungen stellten dann leider den so erfreulichen Auftritt von Sam Parsons und den folgenden zuckersüßen Juchz-Monolog des in den USA geborenen Frankfurters ein wenig in den Schatten. Parsons stürmte als Neunter seines Vorlaufs mit mächtigem Mut ins 5000-m-Finale. Seine 13:24,50 Minuten waren nicht nur klasse, sondern auch bemerkenswert. "Ich habe meiner Freundin vor dem Rennen am Telefon gesagt: Ich glaube, ich laufe nicht. Ich hatte so ein schlimmes Gefühl im Rücken", sagte Parsons im ZDF: "Aber manchmal musst du einfach nur mit dem Herzen laufen. Ich freue mich so!" Und mit einem derartigen Grinsen, dass sich die Mundwinkel am Hinterkopf trafen, verkündete er in herzigem Akzent: "Mann, es ist so eine gute Gefühl!" Bitte mehr davon!