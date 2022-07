Lückenkemper sprintet ins Halbfinale

Sprinterin Gina Lückenkemper ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/Oregon ins Halbfinale über 100 m eingezogen. Die 25 Jahre alte Westfälin, die für Berlin startet und in den USA trainiert, lief am Samstagabend in der ersten Runde nach einem schwachen Start noch gute 11,09 Sekunden.