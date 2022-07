Olympiasieger Jacobs erwartet heißes 100-Meter-Duell

„Ich wusste, dass Fred Kerley schnell ist, aber nicht so schnell“, sagte Jacobs über seinen Rivalen, der mit seinen 9,76 Sekunden als Nummer eins der Welt in den Showdown (Finale am Samstag, 19.50 Uhr OZ/17. Juli, 4.50 Uhr MESZ) geht: „Er ist kein technisch versierter Athlet, hat aber eine große Qualität. Seine 9,76 haben mich beeindruckt. Seine Zeiten bei den US-Trials waren wirklich unglaublich.“