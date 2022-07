WM-Gold in 21,45: Jackson kratzt am "Flo-Jo"-Rekord

Die Jamaikanerin Shericka Jackson ist zum WM-Titel über 200 m gestürmt und hat am Weltrekord der legendären Florence-Griffith Joyner gekratzt. Die 28-Jährige siegte in Eugene in 21,45 Sekunden und blieb mit der zweitbesten je erzielten Zeit nur elf Hundertstel über der 34 Jahre alten Bestmarke der 1998 verstorbenen US-Amerikanerin.