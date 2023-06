Mihambo: Schulzeit war „nicht wirklich einfach“

Weitsprung-Star Malaika Mihambo (29) hat in ihrer Kindheit Feindseligkeiten erlebt.

Der Sport habe ihr damals sehr geholfen, sagte Mihambo, so habe sie "Selbstständigkeit, Zielsetzung und Fokussierung" gelernt: "Ich erfuhr, wie man durch Durststrecken kommt. Dazu kam ein komplett anderes soziales Umfeld als in der Schule. Gerade für mich war es schön zu sehen, dass es noch andere soziale Interaktionen geben kann als die, die ich in Schulzeiten kennenlernen musste."