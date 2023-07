DLV-Sportdirektor über Klosterhalfen: "Wir sind guter Dinge"

DLV-Sportdirektor Jörg Bügner hat nach der DM-Absage von Konstanze Klosterhalfen vorsichtig Entwarnung mit Blick auf die Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) gegeben. „Die Absage kam kurzfristig und hat uns auch ein bisschen überrascht. Wir sind aber guter Dinge, dass sich dies bis zur WM reguliert“, sagte Bügner am Samstag vor Beginn der Deutschen Meisterschaften in Kassel.

Klosterhalfen, Europameisterin über 5000 m, hatte ihren Start bei den nationalen Titelkämpfen wegen Schmerzen im Fuß am Freitag kurzfristig zurückgezogen. Er sei jedoch zuversichtlich, dass Klosterhalfen vor der WM wieder an der Startlinie stehe. Dies sei für eine WM-Nominierung auch Voraussetzung, ergänzte Bügner und verwies auf die entsprechenden DLV-Richtlinien.

Die 26-jährige Klosterhalfen hatte am vergangenen Wochenende beim Diamond-League-Meeting in Stockholm nicht überzeugt, beim Saisondebüt über ihre Paradestrecke lief sie in 15:13,06 Minuten nur auf den 14. Rang. "Ich weiß nicht, was los war. Das Training lief gut soweit, wir hatten zwei richtig gute Monate in der Höhe", hatte Klosterhalfen gesagt: "Die Gründe müssen wir jetzt herausfinden."