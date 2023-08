100 m: Kerley locker weiter, Jacobs mit Problemen

Titelverteidiger Fred Kerley locker weiter, Olympiasieger Marcell Jacobs mit Problemen: Die beiden 100-m-Topsprinter haben das WM-Halbfinale am Sonntag (16.35 Uhr/ARD und Eurosport) erreicht, dabei aber unterschiedliche Eindrücke hinterlassen. Einen Tag vor dem großen Showdown bei den Weltmeisterschaften in Budapest meldete zudem etwas überraschend der Jamaikaner Oblique Seville mit seinen 9,86 Sekunden als Vorlaufschnellster Ansprüche auf eine Medaille an.