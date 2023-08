1500 m: Bartelsmeyer scheidet im Vorlauf aus

Amos Bartelsmeyer (Frankfurt) hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest das Halbfinale über 1500 m (Sonntag, 17.30 Uhr) trotz einer couragierten Vorstellung verpasst. Der 29-Jährige lief in 3:35,44 Minuten in seinem Vorlauf auf Rang sieben, nur die ersten Sechs aus jedem Lauf ziehen in die nächste Runde ein.