Coe: Klimawandel wird Wettkampfkalender verändern

Leichtathletik-Boss Sebastian Coe rechnet fest mit Veränderungen des internationalen Wettkampfkalenders infolge der Klimaerwärmung. Einige der Ausdauerdisziplinen könnten möglicherweise von der WM in den Sommermonaten entkoppelt und in kühlere Jahreszeiten und an andere Austragungsorte verlegt werden, kündigte der Präsident des Weltverbandes World Athletics in der ARD an.