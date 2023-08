Deutsche Fünfkämpfer beim Staffelwettbewerb chancenlos

Am Mittwoch startet die Qualifikation des Einzelwettbewerbs, am Freitag folgt das Halbfinale, die Medaillen werden am Sonntag vergeben.

Bei den Olympischen Spielen in Paris ist der Mehrkampf Teil des Programms, auch das umstrittene Reiten wird noch als Teildisziplin durchgeführt. Über einen Verbleib für Los Angeles 2028 entscheidet das Internationale Olympische Komitee (IOC) wohl bei der Session in Mumbai im Oktober. Der Weltverband UIPM will das IOC mit Reformen überzeugen. So ersetzt in Zukunft der neue Hindernis-Wettkampf („Obstacle“) das Reiten.