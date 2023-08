Kampf um Medaille: Neugebauer bringt Fan-Klub mit zur WM

Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer (23) hat seinen eigenen Fan-Klub mit Freunden und Familie bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) dabei. „Ich glaube, ungefähr 26 Leute kommen - also schon eine Menge“, sagte der neue deutsche Rekordhalter am Dienstag in Erding: „Ich habe mir extra so T-Shirts anfertigen lassen und die werden dann alle anhaben. Dann weiß ich genau, wer meine Leute sind im Publikum.“