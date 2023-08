Olympiasieger Lavillenie sagt WM-Start unter "größtem Bedauern" ab

Stabhochsprung-Olympiasieger Renaud Lavillenie wird bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarn nicht an den Start gehen. „Mein Körper erlaubt es mir nicht, unter guten Bedingungen zu springen“, teilte der 36-Jährige am Montag bei Instagram mit und fügte an: „Deshalb entscheide ich mich zu meinem größten Bedauern aufzugeben.“