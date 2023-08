Leichtathletik-WM 2023: Doping-Proben verpasst! Britischen Athleten droht Ärger

Kurz vor dem Start der der Leichtathletik-WM in Budapest gibt es große Aufregung im britischen Team. Denn die Chefs des Verbandes mussten ihre Stars daran erinnern, sich gründlicher an die Anti-Doping-Regeln zu halten.

Wie die britische Zeitung The Times berichtet, hatte es in den vergangenen Monaten verstärkt verpasste Doping-Kontrollen bei den Athletinnen und Athleten gegeben.

Die Anzahl der Verfehlungen sei zwar in den vergangenen Monaten in Richtung Weltmeisterschaft zurückgegangen, trotzdem sei gerade die Anzahl der falschen Angaben über den aktuellen Standort alarmierend. „Es hat noch nie so viele geben“, erklärte ein Insider gegenüber der Times.