Leichtathletik-WM: DLV mit 75-köpfigem Team am Start

Angeführt von Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper und Zehnkampf-Hoffnung Leo Neugebauer schickt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bei der WM in Budapest (19. bis 27. August) insgesamt 75 Athletinnen und Athleten an den Start. Das finale Aufgebot gab der Verband am Montag bekannt. Auch die zuletzt angeschlagene 5000-m-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen ist in Ungarn dabei.

"Nach dem Wechselbad der Gefühle in der Saison 2022 wird es für uns im Jahr vor den Olympischen Spielen darum gehen, wieder im Weltmaßstab unsere Konkurrenzfähigkeit unter Beweis zu stellen und auch unter Druck im Wettbewerb mit der absoluten Weltspitze die beste Leistung abzurufen", sagte Sportdirektor Jörg Bügner. Eine klare Zielsetzung gab der Verband nicht aus.

Die Erst- und Zweitplatzierten der zurückliegenden deutschen Meisterschaften in Kassel mit erfüllter WM-Norm hatte der DLV bereits Mitte Juli in sein Aufgebot berufen, darunter auch Zehnkampf-Star Niklas Kaul und Speerwurf-Europameister Julian Weber. Weitsprung-Queen Malaika Mihambo fehlt in Budapest verletzt. In der Frauenstaffel brechen dazu mit Alexandra Burghardt und Lisa Mayer verletzungsbedingt wichtige Stützen weg.