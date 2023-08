Leichtathletik-WM: Forsche Ansage von Lückenkemper

„In Budapest ist das Ziel, ins Finale zu kommen“, sagte die 26-Jährige dem SID. Dafür müsse sie „definitiv unter elf Sekunden“ laufen. „Das ist aber auch etwas, was ich mir zutraue und was ich auch für möglich halte“, sagte Lückenkemper, die mit ihrem Goldlauf bei der Heim-EM 2022 in München für ein Highlight gesorgt hatte.