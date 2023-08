Leichtathletik-WM: Lückenkemper und Linke in Kapitänsrolle

Sprinterin Gina Lückenkemper und Geher Christopher Linke übernehmen bei der WM in Budapest die Kapitänsrollen im deutschen Team. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag mit, zwei Tage vor dem Beginn der Titelkämpfe in Ungarns Hauptstadt. Die Entscheidung fiel im Rahmen der ersten Mannschaftssitzung.