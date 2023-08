Leichtathletik-WM: Pikante Vorwürfe gegen US-Superstar

Leichtathletik-WM: Hat US-Star geschwindelt?

Meuwly vermutet, dass er die Wahrheit verdrehe, weil er McLaughlin-Levrone vor einem Negativerlebnis auf dem Weg zu Olympia 2024 hätte schützen wollen: „Man trainiert jetzt schon in Richtung Paris, das ist in 12 Monaten.“

McLaughlin-Levrone gewann bei Olympia in Tokio zweimal Gold (400 m Hürden, 400-m-Staffel) und verblüffte in den vergangenen Jahren mit teils unglaublichen Zeiten: Bei der WM in Eugene im vergangenen Jahr siegte sie in der neuen Weltrekordzeit von 50,68 Sekunden. Bis kurz zuvor war nie eine Frau unter 52 Sekunden gekommen. Bols Siegerzeit in Budapest lag bei 51,70.