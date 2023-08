Lyles peilt Double an - auch Richardson im 200-m-Finale

Die US-Stars Noah Lyles und Sha‘Carri Richardson peilen bei der Leichtathletik-WM das Sprint-Double an - dabei hatte Lyles kurz vor seinem 200-m-Halbfinale einen kuriosen Unfall im Golfcart. Doch vier Tage nach seinem Goldlauf über 100 m blieb Lyles trotzdem cool und zog als Titelverteidiger in 19,76 Sekunden locker in das Finale über 200 m (Freitag, 21.50 Uhr/ZDF und Eurosport).