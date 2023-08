Nach Blutgerinnseln: Topfavorit Crouser locker im Finale

Weltrekordhalter Ryan Crouser (USA) musste sich kurz vor der Leichtathletik-WM zwei Blutgerinnsel aus dem Unterschenkel entfernen lassen - und trotzdem ist der Olympiasieger und Titelverteidiger in Budapest souverän ins Finale der Kugelstoßer am Abend (20.35 Uhr/ZDF und Eurosport) eingezogen. Der 30-Jährige stieß bei schwierigen Bedingungen nach einem heftigen Unwetter in Budapest gleich im ersten Versuch der Qualifikation 21,48 m und überbot damit die für den direkten Finaleinzug geforderte Weite um acht Zentimeter.