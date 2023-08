Leichtathletik-WM 2023: Potye will bei Olympia "oben stehen"

Er nehme mit, dass er "am besten ohne Wehwehchen und uneingeschränkt auch in der Birne an so einen Wettkampf rangehen" müsse: "Das ist das Entscheidende." Mit seinen 2,33 m bestritt er am Dienstagabend trotz kleiner Probleme den zweitbesten Wettkampf seiner Karriere: "Das lässt einen positiv vor allem aufs kommende Jahr blicken."