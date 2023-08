Leichtathletik: Shootingstar Neugebauer vermisst weiter seine Spikes

Aber der zweite Koffer mit den Wettkampf-Schuhen fehlt weiter. Allerdings reisen Neugebauers Eltern am Donnerstag an, die „bringen dann noch mal ein neues Set“ mit: „Da habe ich dann alles, was ich brauche für den Wettkampf.“

Alle nötigen Schuhpaare passten nicht ins Handgepäck

"Ich finde, so etwas geht einfach nicht", sagte der 23-Jährige. Er und andere Athleten hätten in München schon im Flugzeug gesessen, "und dann auf einmal war keine Crew da, die die Gepäckstücke in den Flieger bringen. Dass so etwas überhaupt passieren kann, ist schon komisch."