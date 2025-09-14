Newsticker
Leichtathletik-WM>

Hitze-Drama Tokio: Jepchirchir schnellt zu Marathon-Gold

Nach Zielsprint: Jepchirchir rennt zu Marathon-Gold

Die Kenianerin setzte sich in einem packenden Duell erst auf den letzten Metern gegen Tigst Assefa durch.
Peres Jepchirchir jubelt über Marathon-Gold
Peres Jepchirchir jubelt über Marathon-Gold
© AFP/SID/JEWEL SAMAD
SID
Die Kenianerin setzte sich in einem packenden Duell erst auf den letzten Metern gegen Tigst Assefa durch.

Mit einem packenden Zielsprint beim Hitze-Marathon von Tokio hat sich Peres Jepchirchir bei den Leichtathletik-Titelkämpfen noch Gold gesichert. Die 31-Jährige setzte sich in einem atemraubenden Finale auf den letzten Metern gegen die Äthiopierin Tigst Assefa durch und sprintetet nach 2:24:43 Stunden ins Ziel - nur zwei Sekunden vor Assefa.

Beide waren nach einem Rennen unter brutalen Bedingungen zusammen ins Nationalstadion eingelaufen, erst dann fiel die Entscheidung - mit dem besseren Ende für die Olympiasiegerin von vor vier Jahren.

Besonders bitter: Für Assefa war es ein Déjà-vu. Schon bei den Olympischen Spielen in Paris im Vorjahr war sie von der Niederländerin Sifan Hassan knapp auf den Silberplatz verwiesen worden.

Die Amerikanerin Susanna Sullivan hatte zu Beginn das Tempo vorgegeben, fiel aber bei Kilometer 30 zurück - danach duellierten sich dann Jepchirchir und Assefa. Bronze ging an Julia Paternain aus Uruguay mit einer Zeit von 2:27:23 Stunden.

