Tokio-WM: Lyles mit Gold-Ansage – Keiner schlägt mich!

SID 14.09.2025 • 04:47 Uhr Der US-Amerikaner sieht niemanden, der ihm den Titel über 100 m streitig machen könnte.

Es kann nur einen geben: Sprintstar Noah Lyles (USA) geht voller Selbstvertrauen in den Showdown um 100-m-Gold bei der Leichtathletik-WM in Tokio. "Ich weiß nicht, warum mich jemand schlagen sollte", sagte der 28-Jährige, der nach seinem Olympiasieg von Paris und dem WM-Triple von Budapest vor zwei Jahren der Gejagte ist, der Bild-Zeitung: "Ich habe keinen Druck. Die anderen haben Druck, sie müssen mich schlagen."

Lyles ohne Lampenfieber ins Halbfinale

Vor dem mit Spannung erwarteten Finale (15.20 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) stehen noch die Halbfinals auf dem Programm (13.45 Uhr MESZ). Als härtester Rivale um den Titel für Lyles gilt der Jamaikaner Kishane Thompson, Lampenfieber verspürt der US-Amerikaner vor dem Duell nicht mehr.

Selbstbewusster Lyles: „Ich bin gut genug“