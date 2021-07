WADA zu ARD-Doku: Positiver Doping-Test nach Hautkontakt "sehr seltenes Ereignis"

Rainer Cherkeh, Fachanwalt für Sportrecht und Richter am Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) erklärte dagegen, das Prinzip der "strict liability" und des Beweismaßes des WADA-Codes müssten auf Basis der Befunde dieses Experimentes neu bewertet werden. "Bei in der Vergangenheit liegenden, strittigen Dopingfällen rechne ich in Einzelfällen mit Wiederaufnahmeverfahren vor dem CAS", so Cherkeh weiter.