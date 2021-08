"Athletes4Climate": Sportschützin Wimmer startet nachhaltige Kampagne

In Zusammenarbeit mit der Initiative Sports for Future soll eine “CO2-Börse” entstehen: Athletinnen und Athleten bieten kreative, attraktive und auch ungewöhnliche Dienstleistungen im Austausch für Spenden an, die in ein Aufforstungsprojekt des WWF in Kenia fließen. Aus den gespendeten Bäumen soll ein “Athletenwald” entstehen.