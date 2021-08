Zuschauer in Arenen: Hoffnung für bayerische Profiklubs

“Auf Grundlage” dessen, was die MPK empfohlen habe, werde nun auch Bayern “rangehen und sagen: 5000 sind dann auf jeden Fall zulässig. Und über die 5000 hinaus 50 Prozent”, sagte Herrmann. In der Nürnberger Arena, in der neben dem HC Erlangen auch die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (ausgewählte Spieler der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) spielen, “wären wir damit auf jeden Fall bei über 6000 Zuschauern”, ergänzte er.