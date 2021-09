WADA will Status von Cannabis als verbotene Substanz prüfen

Cannabis als Dopingmittel war vor Olympia in die Schlagzeilen geraten, als US-Sprinterin Sha'Carri Richardson bei den US-Trials in Eugene/Oregon positiv auf Marihuana getestet wurde und damit die Sommerspiele in Tokio verpasst hatte. Richardson war 30 Tage gesperrt worden. Marihuana wird aus der Cannabis-Pflanze gewonnen.