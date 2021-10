Gymnastik-WM: 16. Platz für Debütantin Kolosov

Debütantin Margarita Kolosov hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik im japanischen Kitakyushu im Mehrkampf-Finale Rang 16 belegt. Dank dieser Platzierung dürfen bei den Welttitelkämpfen 2022 in Sofia zwei deutsche Gymnastinnen an den Start gehen.