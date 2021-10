Turn-WM: Olympiasieger Hashimoto geschlagen - Gold an Chinesen Zhang

Ein Patzer an den Ringen kostete Hashimoto den Sieg. Am Ende lag er 0,017 Zähler hinter dem neuen Champion. Rang drei ging an Ilja Kowtun, der mit der Riege der Ukraine bei Olympia auf den achten Platz gekommen war. Am Ende nur 13. wurde der zwischenzeitlich führende Caio Souza aus Brasilien.