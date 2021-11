America‘s Cup: Suche nach Austragungsort verzögert sich

Die Entscheidung über den Austragungsort des nächsten America‘s Cup verzögert sich. Eigentlich hatte das Team New Zealand (TNZ) am Freitag bekannt geben wollen, wo das Syndikat 2024 den Titel bei der traditionsreichsten Segelregatta der Welt verteidigen will. Doch die Coronaeinschränkungen in Neuseeland hätten dies nicht zugelassen, hieß es, da es „unmöglich“ war, die möglichen Gastgeberstädte „zu besuchen“. Damit ist weiter unklar, ob die Neuseeländer das Event in Auckland oder im Ausland durchführen wollen.