Fehres über Brief-Äffäre im DOSB: „Viele sagen: ‚Danke für deinen Mut‘“

Fehres hatte den Brief am Dienstag an den Verband gerichtet und darin erklärt, dass Hörmann und weitere Spitzenvertreter sie bedrängt hätten, sich als Autorin des anonymen Briefes vom 6. Mai zu bekennen, in welchem dem Dachverband unter Hörmanns Führung eine "Kultur der Angst" unterstellt wurde. Ein Gutachten eines Sprachsachverständigen hätte ergeben, dass der Brief von ihr stamme. Zudem seien ihr am 13. Oktober von einer Berliner Anwaltskanzlei im Namen Hörmanns sowie des DOSB als Verband Strafanzeige und zivilrechtliche Klage angedroht worden.