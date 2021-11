Olympia: Sportpolitikerin Dagmar Freitag fordert weitere Veränderungen im DOSB

Am Mittwoch war ein Brief des ehemaligen DOSB-Vorstandmitglieds Karin Fehres publik geworden, den diese bereits am Dienstag an den Verband gerichtet hatte. Darin erklärte Fehres, dass sie der scheidende Präsident Alfons Hörmann und weitere Spitzenvertreter bedrängten, sich als Autorin des anonymen Briefes vom 6. Mai zu bekennen, in welchem dem Dachverband unter Hörmanns Führung eine "Kultur der Angst" unterstellt wurde.