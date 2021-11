Sunisa Lee: Turn-Olympiasiegerin Opfer von rassistischer Attacke

In dem Interview schildert Lee, dass sie und einige Freunde auf eine Uber-Fahrt warteten, als ein Auto vorbeifuhr, dessen Insassen Beleidigungen riefen, und dass ihr Pfeffer auf den Arm gesprüht wurde, als das Auto davonraste. "Ich war so sauer, aber ich konnte nichts tun oder kontrollieren, weil sie davonfuhren", berichtet Lee, die asiatischer Abstammung ist. Sie habe sich nicht gewehrt, weil sie nichts tun wollte, "was mich in Schwierigkeiten bringen könnte. Ich habe es einfach passieren lassen."