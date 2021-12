Athletensprecherin Borger: Neue DOSB-Führung steht vor „Herkulesaufgabe“

Besonders mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) wünscht sich Borger Einigkeit beim Dachverband. "Die Spiele stehen jetzt an, es ist sehr viel Unruhe gewesen. Auch für Athletinnen und Athleten wäre es gut, wenn man wüsste, dass es in die richtige Richtung geht", sagte die Beachvolleyballerin: "Deswegen fände ich es schön, wenn Ruhe rein käme und man in eine Richtung arbeitet."